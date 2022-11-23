Çaldıkları otomobille gezerken yakalanan 3 kişi tutuklandı

Adana’da çaldıkları otomobille gezerken polis tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Olay, 18 Kasım günü saat 02.00 sıralarında Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet O. (35), otomobilini Kozan Yolu Caddesi’ne park ettikten sonra servise binerek çalıştığı fabrikaya gitti. Bu sırada bölgeye gelen Serhat T. (28), kapısını açtığı otomobili düz kontak yaparak çalıştırdı. Arkadaşları Merih Deniz K. (33) ile Enes Y.’yi (27) de yanına alan Serhat T., çaldığı otomobille kayıplara karıştı. Vardiya dönüşü otomobilini bıraktığı yerde bulamayan Ahmet O.’nun ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Bölgedeki ve kaçış güzergahındaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, ‘hırsızlık’, ‘yaralama’, ‘uyuşturucu kullanma’ gibi suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüphelilerin Kozan ilçesine gittiklerini tespit etti. İlçeye giden polis, Serhat T. ile Enes Y.’yi çaldıkları otomobille seyir halindeyken yakaladı. Diğer şüpheli Merih Deniz K. ise evine yapılan baskında gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Serhat T.’nin ifadesinde, “Gezmek için Kozan’dan otobüsle kente geldik. Dönmek için otostop çektik ancak hiçbir araç bizi almadı. O sırada caddedeki otomobili görüp, çalmaya karar verdik” dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.