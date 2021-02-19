Çaldıkları otomobil bozulunca 4 ayrı yerden motosiklet çaldılar

Antalya’da çaldıkları otomobil bozulunca 4 ayrı noktadan motosiklet çalan 3 kişi, araçları tamir edilince aynı araçla yollarına devam etti. Manavgat ilçesinde polisin nefes kesen operasyonuyla yakalanan 3 şüpheli, araç çalmaktan adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, motosiklet çaldıkları ortaya çıkınca yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 11 Şubat tarihinde Bahçelievler Mahallesi üzerinde park halinde bulunan, E.K.’ya ait 19 ABU 732 plakalı Volkswagen marka otomobil 3 kişi tarafından camı kırılmak suretiyle çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgede olayı gören vatandaşların verdiği bilgiler ve güvenlik kamera görüntülerinden olayın şüphelilerini belirledi.

Aracın bulunması ve şahısların yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında aracın Alanya’dan Manavgat istikametine seyir halinde olduğu bilgisine ulaştı. Akseki yol kavşağından başlamak üzere yol üzerinde önlem alan ekipler, araçta bulunanlara durmaları için uyarıda bulunurken, ikazlara uymayan araç trafiği tehlikeye düşürerek yoluna devam etti. Araçtakiler, Tekandız mevkisinde Doğançam istikametine dönmek istedikleri sırada, polisin yolda önlem aldığını görünce yeniden D-400 karayoluna yöneldi. Tam yola çıktıkları sırada bordüre çarpan aracın lastiği patlarken, araç aynı istikamette seyir halindeki bir başka araca da çarptı. Araçtaki şüpheliler patlamış lastikle yaklaşık 500 metre gittikten sonra lastiğin janttan çıkması sonucu durmak zorunda kaldı. Aracın durmasıyla birlikte yolda kazaya sebebiyet vermemek için aracı güvenli bir şekilde takip eden Asayiş Büro ekipleri şahısları araçtan indirerek yere yatırdı ve kelepçeledi. Araçtan indirilen şahıslar asayiş Büro Amirliği ekiplerince emniyete götürülürken, arka camları kırık, lastiği patlak ve sağ tarafında bir başka araca çarpmak suretiyle hasar oluşan araç çekiciye yüklenerek emniyet müdürlüğü bahçesine getirildi. Üç kişi sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil bozulunca motosiklet çalmışlar

Alanya ilçesinde park halinde bırakılan 4 motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlatan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takipte hırsızlık şüphelilerinin Manavgat’tan otomobil çalan Samet T., Melih A. ve Şahin G. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, serbest kaldıktan sonra Fığla Mahallesi’nde terk edilmiş haldeki çalıntı motosikletleri almaya gelen Melih A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüpheliler Samet T. ve Şahin G. ise Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Manavgat’taki adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.