Çaldıkları motosikletle kaçarken yakalandılar

Sakarya’nın Geyve ilçesinde bir evin bahçesinden motosiklet çalan 2 şüpheli, çaldıkları motosikletle kaçarken jandarmaya yakalandı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Geyve ilçesi Melekşesolak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tahsin Olur’a ait 81 FR 554 plakalı motosiklet evinin bahçesinden çalındı. Durumun haber verilmesi üzerine Geyve İlçe Jandarma Komutanlığı harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde 2 şahsın hırsızlığı gerçekleştirdiği tespit edildi. Şahısların bulunmasına yönelik devriye faaliyeti esnasında bahse konu motosiklete benzeyen plakasız motosiklet ile seyir halinde olan 2 şüpheli, devriye aracını görünce kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan F.G. ve M.Ç., motosikleti çaldıklarını itiraf etti. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi.