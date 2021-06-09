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Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 hırsız, çalarak sürükledikleri motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. O ânlar iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Asayiş 09.06.2021, 13:07
Çaldıkları motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca kaçtılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 3 hırsız, çalarak sürükledikleri motosikleti düz kontakla çalıştıramayınca bırakıp kaçtı. O ânlar iş yeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay sabah saat 05.00 sıralarında Sinanbey Mahallesinde meydana geldi. Halil A., motosikletini evinin önüne park edip evine gitti. Gece saatlerinde sokakta dolaşan 3 şüpheli, çevreyi gözetleyerek keşif yaptı. 3 hırsızdan biri motosikleti sürükleyerek götürmeye başladı. Şüpheliler arka sokakta motosikleti düz kontak yapmaya çalıştı. Başarılı olamayan hırsızlar motosikleti bırakıp kaçtı. O ânlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla alakalı tahkikat başlattı.
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