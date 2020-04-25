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Çaldıkları lüks motosikletleri parçalara ayıran 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE PİYASA FİYATI 30 BİN LİRA İLE 70 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞEN MOTOSİKLETLERİ PARÇALARA AYIRAN 1’İ KADIN 3 ŞÜPHELİ POLİSİN OPERASYONUYLA YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI.

Çaldıkları lüks motosikletleri parçalara ayıran 3 şüpheli tutuklandı

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE PİYASA FİYATI 30 BİN LİRA İLE 70 BİN LİRA ARASINDA DEĞİŞEN MOTOSİKLETLERİ PARÇALARA AYIRAN 1’İ KADIN 3 ŞÜPHELİ POLİSİN OPERASYONUYLA YAKALANDIKTAN SONRA TUTUKLANDI.

25 Nisan 2020 Cumartesi 18:32
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Çaldıkları lüks motosikletleri parçalara ayıran 3 şüpheli tutuklandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde piyasa fiyatı 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişen motosikletleri parçalara ayıran 1’i kadın 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra tutuklandı.

Alanya’nın Güllerpınarı Konaklı ve Okurcalar mahallelerinden piyasa fiyatı 30 bin lira ile 70 bin lira arasında değişen 3 motosiklet çaldığı ihbarını alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Ekipler olay yerindeki güvenlik kameralarını incelemesiyle yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 3 şüphelinin park halindeki motosikletleri plakası belirtilmeyen kiraladıkları minibüsün içerisine atıp götürdüklerini tespit etti.

Çaldıkları motosikletleri evde parçaladıkları tespit edildi

Soruşturmaya derinleştiren Asayiş ekipleri hırsızlık şüphelilerinin S. Y.(27) Muhammet K.(24) ve G. Y. Ç. (28) isimli kadın olduklarını ve Kızlarpınarı Mahallesi bir evde çaldıkları motosikletleri satmak için parçaladıklarını belirledi. Bunun üzerine dün saat 14.00 sıralarında belirlenen adrese baskın polis, şüphelilerden S.Y.’i gözaltına alınırken, yapılan incelemelerde evin banyo ile salon kısmında parçalara ayrılmış ve streç filmlere sarılmış 2 çalıntı motosiklet ele geçirildi. Evin çevresinde yapılan araştırmada ise üzerleri branda ile örtülmüş halde 2 çalıntı motosiklet daha bulundu. Polis diğer 2 şüpheliyi de adreslerinde gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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