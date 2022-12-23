Çaldıkları kalorifer peteklerini satamadan yakalandılar

Malatya’da bir kurumdan kalorifer peteği çalan şüpheliler, Elazığ’da yol kontrol noktasında jandarmanın dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Hankendi Jandarma Karakol Komutanlığı önünde icra edilen önleyici kolluk devriyesi sırasında 44 T 0545 plakalı bir araç durduruldu. Ekipler, aracın bagajında 7 adet 2 metre uzunluğunda kalorifer peteği olduğunu gördü. Şahısların hal ve hareketlerinden şüphelenen ekipler, durumu cumhuriyet savcısına bildirdi. Gözaltına alınan şüpheliler, yapılan sorgulamada petekleri Malatya’da bir kuruma ait binadan çaldıklarını ve Elazığ’a satmak için getirdiklerini itiraf etti. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler B.A. ve Y.E.A. bugün adliyeye sevk edildi.