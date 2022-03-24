Son Dakika
Çaldıkları çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı. 59 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda dolandırıcının gözaltına alındığı belirtildi.
Çaldıkları çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı. 59 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda dolandırıcının gözaltına alındığı belirtildi.
Asayiş 24.03.2022, 10:11
Çaldıkları çeklerle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 13 ilde operasyon başlatıldı. 59 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonda çok sayıda dolandırıcının gözaltına alındığı belirtildi.