banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
Fındık ihracatının üçte biri Trabzon’dan
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
15 Temmuz gazisi o karanlık geceyi anlattı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı
AB’ye ’ortak akıl’ çağrısı

Çaldıkları bakır kablolarla yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri yaptıkları uygulama sırasında durdurdukları araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen bakır kablo ve demir ele geçirildi.

Asayiş 08.07.2022, 14:11
Çaldıkları bakır kablolarla yakalandılar

DÜZCE(İHA) – Düzce’de jandarma ekipleri yaptıkları uygulama sırasında durdurdukları araçta yapılan aramada çalıntı olduğu belirlenen bakır kablo ve demir ele geçirildi.

Jandarma ekipleri merkez ilçeye bağlı bir köyde gece 02.00 sıralarında yaptıkları önleyici kolluk devriyesi esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. S.R. ve N.Z. isimli şahısların bulunduğu araçta yapılan kontrolde yaklaşık 40 metre uzunluğunda toprak altı bakır kablo ve 200 kilogram demir parçalarının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin alınan ifadesinde bu malzemeleri köyde faaliyet gösteren bir tekstil iş yerinden çalındığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslar adli makamlara sevk edildi.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu