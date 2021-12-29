Çaldıkları aracın üzerine “İşte böyle çalarız” yazıp kaçan hırsızlar yakalandı

Esenyurt’ta inşaat malzemelerinin olduğu depoyu soyduktan sonra hırsızlıkta kullandıkları çalıntı aracın üzerine “İşte böyle çalarız” yazıp kapı kısmına da gülücük çizen hırsızlar yakalandı.

Esenyurt’ta hırsızlar, çaldıkları panelvan aracı kullanarak inşaat malzemelerinin olduğu bir depoyu soymuş, işleri bittikten sonra ise çaldıkları panelvanı sokak ortasında bırakmışlardı. Çalıntı araçla hırsızlık yaptıkları yetmezmiş gibi bir de aracın üzerine “İşte böyle çalarız” yazan şahıslar, kapı kısmına da gülücük çizerek kayıplara karışmıştı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin olayları gerçekleştirdikleri yer ve kaçış güzergahlarında bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceledi.

28 Aralık’ta şüphelilerden U.K. isimli yaşı küçük şahıs kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı. Aynı gün T.Ş. isimli yaşı küçük şahıs ile E.D.D. isimli şahıs da Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları oto malzemelerini Esenyurt ilçesindeki “Bit Pazarı” olarak tabir edilen pazar yerinde sattıkları tespit edildi.