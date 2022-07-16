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Çaldıkları aracın plakasını değiştirirken suçüstü yakalandılar

Markete giren adamın aracını çalan şüpheliler plakaları değiştirmek üzereyken yakalandılar.

Asayiş 16.07.2022, 11:19
Çaldıkları aracın plakasını değiştirirken suçüstü yakalandılar

Markete giren adamın aracını çalan şüpheliler plakaları değiştirmek üzereyken yakalandılar.

Olay, Alanya ilçesi Oba Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre H.N., 07 N 5446 plakalı otomobili ile markete gitti. Marketteki işinin kısa süreceğini düşünerek aracını da çalışır vaziyette bıraktı. Bu sırada iki şüpheli H.N’nin otomobiline binerek bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bölgede incelemelere başladı. Güvenlik kameralarını ve aracın gidiş istikametinde çalışma yapan JASAT timi 2 şüpheliyi çaldıkları aracın plakasını değiştirmek üzereyken suç üstü yakaladı. Otomobili çalan Ö.E, ve Z.Ö, gözaltına alındı.

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