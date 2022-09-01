Çaldıkları arabalara hurda arabaların plakalarını takan şahıslar yakalandı

Konya’da 2 otomobili çalarak hurdalıktaki aynı marka ve model araçlarla plakalarını değiştiren 3 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’nın merkez Karatay ilçesi Karakulak Mahallesi ve merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde farklı tarihlerde iki otomobilin çalınması üzerine polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameralarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çalınan otomobillere hurdalıkta kullanılamaz durumdaki aynı marka ve modeldeki otomobillerin plakalarının takıldığını ve o şekilde kullanıldığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda ve kameraların incelenmesi sonucunda 3 kişilik oto hırsızlık çetesine ulaşan polisler, H.K, O.K. ve Ramazan G’yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şahıstan H.K. ve O.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken Ramazan G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.