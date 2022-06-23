Çaldıkları 55 bin liralık kabloları satmaya çalışırken yakalandı

Konya’da bir fabrikadan çaldıkları 55 bin lira değerinde bakır kabloyu satmak isteyen hırsızlık şüphelileri, kendilerini fark eden polis ekiplerinin aracına çarpıp kaçmak istedi. Yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan 1’i kadın 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 13 Haziran Perşembe günü merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Mahallesi 10589 Sokak üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesinde inşaatı devam eden bir fabrikanın çalışanları iş yerine geldiklerinde, burada bulunan kablo ve malzemelerin eksik olduğunu fark etti. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği bağlı ekipler, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, iş yerine plakasız bir aracın geldiği ve şüphelilerden birinin kilitli olan bir odanın camını kürekle sökmeye çalıştığı başarısız olunca ise kapının camını kırdığı görülüyor. Ayrıca, şüphelilerin daha sonra araca aldıkları malzemelerle iş yerinden ayrıldıkları görülüyor.

Çalıntı malzemeleri satmak isterken yakalandılar

Görüntülerden yol çıkan polis ekipleri, şahısların kullandığı aracın plakasını tespit etmek için bölgede bulunan Kent Güvenlik Sistemi (KGS) görüntüleri incelemeye alındı. Şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasının 42 AGC 425 olduğu belirlenmesi üzerine, ekipler şahısları yakalamak için geniş bir çalışma başlattı. Yapılan hazırlıkların ardından şüphelilerin Tugay Ö., ve Sedef D. olduğu belirlendi. Şüphelilerin çalınan malzemeleri satmak için sanayi bölgesinde olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, şüphelilerin bulunduğu araca seyir halinde olduğu sırada dur ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan ve polis aracına çarpan sürücünün kullandığı araç, yaşanan kısa kovalamacanın ardından durduruldu. Araç sürücüsü ve araçta bulunan Sedef D., gözaltına alınırken, araçta inceleme yapan ekipler iş yerinden çalınan 55 bin lira değerindeki malzemeleri iş yeri sahibine teslim etti. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.