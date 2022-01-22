Çaldıkları 475 bin TL ile alem yapmışlardı, tutuklandılar

Sakarya’da vatandaşın evinden çalınan yaklaşık 475 bin TL’nin İstanbul’da bulunan eğlence merkezlerinde harcanıldığı olaya ilişkin tutuklanan 3 kişiden biri cezaevinde kendini asarak intihar etti.

Olay, 16 Ocak tarihinde Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. isimli vatandaşın evinden 35 bin dolar ve 20 bin TL olmak üzere yaklaşık 475 bin TL değerinde nakit para ile bazı eşyalar çalındı. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince olayın faillerinin A.C.H. (20), S.S.Ç. (17), A. B. (17) ve M.N. (17) isimli şahıslar olduğunu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan şüphelilerden A.C.H., A.B. ve Y.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı. Tutuklanan ve cezaevine gönderilen 17 yaşındaki A.B., dün gece saatlerinde kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede sağlık ekipleri A.B.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından A.B.’Nin cenazesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu Ön Otopsi Merkezine sevk edildi.