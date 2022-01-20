Çaldıkları 450 bin TL ile alem yapmışlardı: Tutuklu sayısı 3’e yükseldi

Sakarya’da vatandaşın evinden çalınan yaklaşık 475 bin TL’nin İstanbul’da bulunan eğlence merkezlerinde harcanıldığı olayda yeni gelişme yaşandı. Konuyla alakalı gözaltına alınan 1 şahıs daha tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 16 Ocak tarihinde Erenler ilçesi Kayalarreşitbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y.Ö. isimli vatandaşın evinden 35 bin dolar ve 20 bin TL olmak üzere yaklaşık 475 bin TL değerinde nakit para ile bazı eşyalar çalındı. Konunun haber verilmesi üzerine harekete geçen jandarma ekiplerince olayın faillerinin A.C.H. (20), S.S.Ç. (17), A.B. (17) ve M.N. (17) isimli şahıslar olduğunu tespit edildi. Ekiplerce yakalanan şüphelilerden A.C.H. ve A.B. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.

Şüphelilerden ele geçirilen 400 dolar ve çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, bahse konu olayda adı geçen ve yakalanan Y.T. (38)’de tutuklanarak cezaevine gönderildi.