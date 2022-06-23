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Çaldığı tarım aletlerini Letgo’dan sattı

Düzce’de bir kişi, çaldığı tarım aletlerini internet uygulaması Letgo üzerinden sattı.

Asayiş 23.06.2022, 14:49
Çaldığı tarım aletlerini Letgo’dan sattı

Düzce’de bir kişi, çaldığı tarım aletlerini internet uygulaması Letgo üzerinden sattı.

Cumayeri ilçesinde bir köyde N. K. isimli şahsın evinden 2 adet tırpan motoru, 1 adet motorlu testere ile A. N. isimli şahsın evinden 1 adet tırpan motoru çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili olarak Cumayeri İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemede hırsızlık olayının faili olduğu tespit edilen Ş.K. isimli şahıs gece geç saatlerde yakalandı. Şahsın alınan ifadesinde, çalınan malzemeleri ikinci el alışveriş platformu Letgo isimli uygulamadan Düzce ve Ankara illerinde kimliği belirsiz kişilere sattığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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