Çaldığı otomobille 100 bin liralık döküm malzemesi çalan şüpheli tutuklandı

Konya’da park halindeki otomobili düz kontak yöntemiyle çaldıktan sonra aynı mahalleden 100 bin liralık döküm malzemesi çalan hırsızlık şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Meram ilçesi Ateşbaz Veli Mahallesinde bir aracın çalındığı ve daha sonra aynı mahallede bulunan bir iş yerinden 100 bin lira değerinde metal döküm malzemesi çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin Furkan G. (24) olduğu belirlendi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından şüphelinin çaldığı otomobilin plakaları sökülmüş olarak Meram ilçesi Antalya Çevre Yolu Kozağaç Kavşağında seyir halinde olduğu tespit edildi. Adrese sevk edilen polis ekiplerinin dur ikazına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli Lalebahçe Mahallesi Hatıp Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı.

41 bin 388 lira para cezası uygulandı

Furkan G.’ye polis ekipleri tarafından ehliyetsiz araç kullanmak, aracı ters istikamette kullanmak, trafik kurallarına uymamak, plakasız araç kullanmak ve drift atmak suçlarından 41 bin 388 lira para cezası uygulandı. Öte yandan, gözaltına alınan hırsızlık şüphelisinin 12 suç kaydının olduğu ve Antalya’da gerçekleştirdiği bir hırsızlıktan aranması olduğu ortaya çıktı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Furkan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.