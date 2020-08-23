Çaldığı motosikletle papağan hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı
ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE ÇALDIĞI MOTOSİKLETLE BİR İŞYERİNDEN PAPAĞAN HIRSIZLIĞI YAPTIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ POLİS TARAFINDAN YAKALANDI.
Antalya’nın Alanya ilçesinde çaldığı motosikletle bir iş yerinden papağan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şüpheli, polis tarafından yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bektaş Mahallesi Bostancıpınar Caddesi üzerindeki bir iş yerinden papağan çalındığı ihbarını alarak çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları teknik ve fiziki takip sonrası hırsızlık şüphelinin A. O. B. (20) olduğunu tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren polis, şüphelinin öncesinde Veysel Ö. isimli kişiye ait park halindeki 07 UL 536 motosikleti çaldığını ardından bu motosikletle de papağan hırsızlığını gerçekleştirdiğini belirledi.
Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 2 hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen şüpheli A. O. B.’yi Saray Mahallesi’ndeki arkadaşının evinde yakalayarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.O.B. sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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