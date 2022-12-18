Çaldığı klima motorunu motosiklete yükleyip götürdü

Kağıthane’de bir şahıs, iş yerinden çaldığı 30 bin TL değerindeki klima motorunu motosiklete yükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Olay, Kağıthane’deki Merkez Mahallesi’nde 12 Aralık Pazartesi günü meydana geldi. Şüpheli, girdiği iş yerinden 30 bin TL değerindeki klima motorunu çaldı. Çaldığı klima motorunu motosiklete yükleyerek götüren şahsın o anları çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde inceleyen ekipler, şahsın iş yeri ve çevresinde bir süre motosiklet ile gözlem yaptığını tespit etti. Şüphelinin çeşitli aparatlar yardımıyla klima motorunu sökerek motosikletine yüklediğini belirleyen ekipler, şüphelinin eşkal bilgilerinden kimliğini tespit etti. Yakalanan O.Ü. isimli şüpheli, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.