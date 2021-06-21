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Çaldığı eşyaları bisikletle götürürken yakalandı

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün hırsızlık yapan zanlı, çaldıklarını bisikletle götürürken yakalandı.

Asayiş 21.06.2021, 16:12
Çaldığı eşyaları bisikletle götürürken yakalandı

Malatya’da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün hırsızlık yapan zanlı, çaldıklarını bisikletle götürürken yakalandı.

Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alişar Mahallesi’nde bisiklet süren bir şahsı şüphe üzerine durdurdu. Bisiklet üzerindeki çuval içerisinde yapılan aramada bir telefon şirketine ait yaklaşık 38 kilogram bakır kablo, bir adet bakır kazan, yaklaşık 7 kilogram yakılmış bakır elektrik kablosu, bir adet kabloları kesmekte kullanılan tel kesme makası, bir adet fonksiyonlu anahtar, bir adet direkteki kabloları çekmekte kullanılan gergi halatı ve bir adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Çalıntı malzemelerle gözaltına alınan şüpheliye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal suçundan da 3 bin 469 TL idari para cezası uygulandı. Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.
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