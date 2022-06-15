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Çaldığı çapa makinesini 20 bin liraya satan hırsız yakalandı

Bolu’da çaldığı çapa makinesini 20 bin liraya sattığı tespit edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Asayiş 15.06.2022, 11:14
Çaldığı çapa makinesini 20 bin liraya satan hırsız yakalandı

Bolu’da çaldığı çapa makinesini 20 bin liraya sattığı tespit edilen şahıs adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaşın çapa makinesinin çalındığı ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, olayın gerçekleştiği bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde hırsızlık olayını G.D. (30) isimli şahsın gerçekleştirildiği belirlendi. G.D., yapılan operasyonla evinde yakalandı.

Gözaltına alınan G.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.D.’nin çaldıktan sonra Düzce’de 20 bin liraya sattığı öğrenilen çapa makinesi ise sahibine teslim edildi.

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