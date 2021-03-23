Çaldığı araçla hırsızlık yapan şüpheli kovalamacada yakalandı

Kahramanmaraş’ta çaldığı araç ile hırsızlık yapan şüpheli kovalamaca soncu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Aslanbey Mahallesinden çaldığı araç ile Genç Osman Mahallesindeki bir evden ziynet eşyası ve para çalan, aynı gece Aslanbey Mahallesinde başka bir araçtan da gıda maddesi ve telefon çalan kimliği belirsiz hırsızın yakalanması çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmada, güzergahta bir çok iş yerine ait kamera çalışması yaparak şüphelinin izini takip etti.

Kimliği tespit edilen şüpheli Düzgün B. (32) Yahya Kemal Mahallesinde polis aracına çarparak kaçtıktan sonra Karacasu Mahallesinde kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.