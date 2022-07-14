Çaldığı araçla emniyet müdürüne yakalandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde çaldığı araçla ters yöne giren şüpheli, polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olan şüpheliye 7 bin 350 TL cezai işlem uygulandı.

Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Şüpheli Serkan A.(39), 16 UT 348 plakalı kamyoneti çalarak kayıplara karıştı. Araç sahibi karakola giderek şikayetçi oldu. Çalıntı aracın İnegöl ilçesine giriş yaptığını PTS sisteminin uyarısı üzerine öğrenen polis ekipleri harekete geçti. Takip sonucunda araç, Atatürk Bulvarı üzerinde ters yönde seyrederken İnegöl Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir ve trafik ekiplerince durduruldu. Şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, 3’üncü kez alkollü araç kullanmaktan ise 3 bin 675 TL para cezası kesildi.