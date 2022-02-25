Çaldığı araca çalıntı plaka takan şüpheli polisin dikkati sayesinde yakalandı

Ankara’nın Sincan ilçesinde çaldığı araca başka bir araçtan çaldığı plakayı takan şüpheli, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını izleyen polislerin dikkati sayesinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, değişen ve gelişen teknolojik imkanlarla 7 gün 24 saat çalışmalara devam edildiği ifade edilerek, Sincan ilçesinde çaldığı araca başka bir araçtan çaldığı plakayı taktığı tespit edilen şüphelinin KGYS izleme görevlilerinin dikkati ve trafik polislerinin müdahalesi ile yakalandığı aktarıldı. Paylaşımda ayrıca operasyona ait KGYS kayıtlarına da yer verildi.