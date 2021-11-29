Çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan kişi yakalandı

Kastamonu’nun Cide ilçesinde 4 ay önce çaldığı altınları kuyumcuya satmaya çalışan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesine bağlı Ağaçbükü köyünde 27 Temmuz’da bir evden 4 bin 500 lira, 3 altın yüzük, 3 reşat altın ile altın bileziğin çalınmasının ardından Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince ilçedeki kuyumculara, yaşanan hırsızlık olayıyla ilgili şüpheli bir durumda bilgi verilmesi istendi. İlçedeki bir kuyumcu, kendisine bozdurmak için altın getiren 17 yaşındaki gencin durumundan şüphelenerek jandarma ekiplerine haber verdi. JASAT ekipleri, kuyumcuya altın satmaya çalışan 17 yaşındaki gencin kimliğinin O.D. olduğunu belirledi. Suçunu itiraf eden O.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı, yazılı yaptığı açıklamasında, “Cide’de meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak bölgede bulunan kuyumculara meydana gelen hırsızlık olayı ve çalınan altınlarla ilgili bilgi verilerek herhangi bir şüpheli durumda bilgi verilmesini talep etmesi üzerine; bir kuyumcunun dükkanına gelen bir şahıstan şüphelenmesi ve altınları kabul etmeyerek ve örnek bir davranış göstererek JASAT ekiplerine haber vermesi sonucunda kuyumcunun da büyük katkılarıyla hırsızlık olayının faili yakalanmıştır. Suçun ve suçlunun takibi ve adalete teslimi kapsamında çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” denildi.