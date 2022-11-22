Çaldığı 38 bin dolar ile birlikte yakalandı

Kilis’te polis, ekipleri, 38 bin 900 dolar çalan hırsızlık zanlısını yakaladı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü/Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, M.A.’ya ait Kazım Karabekir Mahallesi Tandırcı Sokak üzerinde park halinde bulunan otodan hırsızlık olayını sonrası yaptığı titiz çalışma sonucu 38 bin 900 dolar ve kimlik belgelerini çalan M.Ö.’yü yakaladı. Zanlının çaldığı dolar ve eşyaları ikametinin çatı katında bulunan sığınak duvarı üstü ile baca duvarının içerisine sağladığını belirledi. İfadesi alınan M.Ö. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklandı.