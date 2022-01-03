Çalacağı araçların kapı kolundan anahtar üretip hırsızlık yapan şahıs yakalandı

İstanbul’da çalacağı araçların kapı kollarını sökerek uygun anahtar üreten, adından anahtarı kullanarak aracı çalan hırsız polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Polisin, oto hırsızını çaldığı araçla kaçmaya çalıştığı sırada önünü keserek yakaladığı operasyon anı kameraya yansıdı.

Sultanbeyli’de 5 Aralık ve 16 Aralık tarihlerinde Hasanpaşa Mahallesi, Akşemsettin Mahallesi ve Battalgazi Mahallesinde 3 farklı oto hırsızlığı yaşanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, oto hırsızlık suçunu gerçekleştiren şüpheli şahsın K.C. olduğu tespit edildi.

K.C.’nin gözüne kestirdiği araçları çalmadan önce çalacağı araçların kapı kollarını sökerek uygun anahtar ürettiği ve bu anahtarı kullanarak araçları çaldığı anlaşıldı. K.C. çaldığı bir araç ile kaçtığı sırada polis tarafından aracının önü ve arkası kesilerek Mecidiye Mahallesinde kıskıvrak yakalandı.

Şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramada; 5 adet araç anahtarı, 1 adet anahtar kopyalama aparatı, 1 adet araç kapı açma motoru, 7 bin 300TL para, 1 adet kamera kayıt cihazı ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan K.C. 02 Ocak günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Öte yandan oto hırsızının çaldığı araçla kaçmaya çalıştığı sırada polis tarafından yakalandığı operasyon güvenlik kamerasına yansıdı.