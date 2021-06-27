Çakmakla oyun anne ve oğlunun sonu oldu

Gaziantep’te 2,5 yaşındaki çocuğun çakmakla oyunu kötü son buldu. Yastıkların tutuşmasıyla çıkan yangın evi kül ederken, yangında ağır yaralanan anne ve oğlu 9 gündür yoğun bakımda verdikleri yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, Güneş Mahallesi’nde yabancı uyruklu ailenin yaşadığı evde meydana geldi. 18 Haziran günü sabah saatlerinde evde çakmakla oynayan 2.5 yaşındaki Halit Muhammet çakmakla yastıkları tutuşturdu. Tutuşan yastıklardan çıkan alevler kısa sürede tüm evi sardı. Yangın esnasında evde bulunan anne Huda Muhammet, Halit Muhammet ile Ahmet Muhammet ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, itfaiye erleri evde bulunanları dışarı çıkarttı. Yaralılar ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anne ile oğlu 9 gün sonra hayatını kaybetti

Oğlu Halit’le birlikte 9 gündür yoğun bakımda olan anne Huda Muhammet ile oğlu Halit bu sabah saatlerinde hastanede hayatını kaybetti. Anne ile oğlunun cenazesi otopsi işlemlerinin yapılmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yangında ağır yaralanan Ahmet Muhammet’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından anne ile oğlunun cenazesi Yeşilkent Mezarlığına defnedilecek.