Çakmakla oynayan küçük çocuk evi yaktı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde Özbekistan uyruklu Türk ailenin evinde çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, sabah saatlerinde Etiler Mahallesi 835. Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın 2. katındaki dairede çıktı. Özbekistan uyruklu Türk vatandaşı Deniz Kaya’nın evinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Açılan merdiven yardımıyla yangın söndürülürken, dumanlar da tahliye edildi. Maddi hasarın oluştuğu evdeki yangının ailenin küçük çocukları Y.K. çakmakla oynarken çıktığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.