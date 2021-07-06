banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
'Tosuncuk' Mehmet Aydın rakibini kaçırıp sorgulamış!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Bitcoin’de denetimler artıyor!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Süleyman Soylu'dan Bahçeli'ye teşekkür!
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı
Fırıncıya kızdı ekmeğe 50 kuruş indirim yaptı

Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Van’ın Saray ilçesinde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Asayiş 06.07.2021, 18:12
Çakmakla oynayan çocuk evi yaktı

Van’ın Saray ilçesinde çakmakla oynayan çocuğun çıkardığı yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Çaybağı Mahallesi’ndeki bir evde meydana geldi. Eyüp Yiğit’e ait evde çocuğun çakmakla oynaması sonucu perdenin tutuşmasıyla alevler kısa sürede büyüdü. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Özalp ve Saray ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.
Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu