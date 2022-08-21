banner528

banner549

banner547

Son Dakika
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
227 Afgan göçmen sınır dışı edilmek üzere İstanbul’a gönderildi
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Flamingolar İzmirlileri büyülüyor
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Pazarda patates satarak kazandığı 300 bin TL’lik altınlarını çaldılar
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu
Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kuşların yuvası oldu

Çakmakla oynarken evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale’de 2 yaşındaki çocuk, yatak odasında çakmakla oynarken evi yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2’si çocuk 3 kişi de dumandan etkilendi.

Asayiş 21.08.2022, 12:12
Çakmakla oynarken evi yaktı: 3 kişi dumandan etkilendi

Kırıkkale’de 2 yaşındaki çocuk, yatak odasında çakmakla oynarken evi yaktı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, 2’si çocuk 3 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, Kırıkkale’de Nene Hatun Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’nci katında bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşındaki Ü.T., çakmakla oynarken odadaki yatağını tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen yangın, odanın tamamını sardı. Çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen anne B.T. (22), oğlu Ü.T. (2) ile B.O. (16) ambulansta tedavi gördü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile yangın, diğer katlara sıçramadan kontrol altına alındı. Evde ise büyük çapta maddi hasar oluştu.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu