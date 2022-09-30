Çakıroğlu davasında katile yardım ettiği iddia edilen sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıl hapis talebi

Ege Üniversitesi Tarih Bölümü öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nun (24) bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak katile yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan Cihat Babatonguz hakkında ‘kasten öldürmeye yardım’ ve ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 20 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ege Üniversitesinde 2015 yılında ülkücü öğrenciler ile terör örgütü PKK’nın gençlik yapılanması YDG-H üyesi olduğu belirtilen kişiler arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanan ülkücü gençlerden Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili açılan davada Nurullah Semo, ’kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ’terör örgütü üyeliği’ suçundan da 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Karar, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozularak ’devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrildi. Çakıroğlu ailesinin avukatları, olay sırasında Cihat Babatonguz’un da Nurullah Semo’nun yanında olduğu gerekçesiyle mahkemeye müracaatta bulundu. Avukatların talebini haklı bulan İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Babatonguz hakkında soruşturma başlattı. Soruşturmanın ardından Babatonguz hakkında ’kasten öldürme’ suçundan iddianame hazırlandı.

İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşmasında Çakıroğlu’nun annesi Özlem Erdem ile babası Fuat Mahir Çakıroğlu’nun yanı sıra İzmir Ülkü Ocakları Başkanı Soner Erkan Yıldız, Çakıroğlu’nun arkadaşları ve avukatlar salonda hazır bulunurken tutuksuz sanık Cihat Babatonguz SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Celsede tanık olarak dinlenen Çakıroğlu’nun katili Nurullah Semo, olay günü Babatonguz’un yanında olup olmadığını bilmediğini söyleyerek, “Olay günü biz kafede dururken bir tane güvenlik görevlisi yanımıza gelip kaçmamızı söyledi. Cihat Babatonguz’u hatırlamıyorum. Kendimizi korumak için elimizde ne varsa attıktan sonra herkes canının peşine düşüp kaçmaya başladı. Ben de Ege Kafe’nin mutfak bölümüne kaçtım. Gittiğimde çalışanlar vardı. İçeriye karşı gruptan 2-3 kişi girdikten sonra 15 kişi oldular. Beni bıçakladılar ve yere düştüm. Bir süre sonra kendimden geçmiştim. Sonra beni ambulansla götürdüler. Can havliyle mutfağa girdiğimde çalışanları gördüm ama Cihat Babatonguz’un orada olup olmadığını bilmiyorum. Gelmiş de olabilir” dedi.

İddia makamı, dosyanın tamamlandığını ve mütalaasının hazır olduğunu belirterek mütaalasını okudu. Savcı, Fırat Çakıroğlu’nun Semo tarafından bıçak darbeleri sonucu yaralanıp hayatını kaybettiğinin, orada bulunan Cihat Babatonguz’un Semo’yu engellemesi gerekirken aksine cesaretlendirdiğinin altını çizdi. Mütalaada Cihat Babatonguz’un PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğunun sabit olduğu, bu olayda da üyesi bulunduğu silahlı terör örgütünün, devletin birliğini bozma ve ülke topraklarından bir kısmını devlet idaresinden ayırma amacına yönelik olduğuna vurgu yapıldı. Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Babatonguz’un ‘kasten öldürmeye yardım’ suçundan 20 yıla kadar, ’devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan ise ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti. Savcı, sanığın tutuklanması talebinde de bulundu.

Sanığın tutukluluk talebinin reddine karar veren heyet, savunmasını hazırlaması için sanığa süre vererek duruşmayı erteledi.