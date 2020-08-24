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"Çakarlı saldırgan" adliyeye sevk edildi
İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de çakarlı aracıyla trafikte tartıştığı aracın önünü kesip sürücüsünü bıçaklayan saldırgan Muhammed Enes U. adliyeye sevk edildi.
Asayiş 24.08.2020, 13:32
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İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, lüks minibüsün sürücüsü Muhammed Enes U., aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesmişti.
Kendisine yol vermeyen sürücüye tehditler savuran maganda, daha sonra sürücü Aras'ı sırtından 5 kez bıçaklamıştı.
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