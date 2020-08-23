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Çakarlı aracıyla yol kesen maganda, önce tehditler savurdu sonra bıçakladı

Hadımköy’de çakarlı bir araç sürücüsü iddiaya göre kendine yol vermeyen bir aracın önünü keserek sürücüyü bıçakladı. Çakarlı araç sürücüsünün, yolunu kestiği anlar ve sürücüyle tartıştığı kameralara yansıdı.

Asayiş 23.08.2020, 08:46
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Olay, dün akşam saatlerinde Hadımköy'de meydana geldi. İddiaya göre 34 PML 55 plakalı lüks minibüsün sürücüsü M.E.U aracında bulunan çakar tertibatını kullanarak aracıyla seyir halindeyken kendisine yol vermeyen Dadaş Aras'ın önünü kesti. İddialara göre polis olduğunu ve kendisine neden yol vermediği şeklinde Aras'a tepki gösteren maganda, sürücüyle tartışamaya başladı.

Tartışma sırasında önü kesilen Dadaş Aras cep telefonu ile yaşananları ve araçta bulunan çakar sistemini kaydetmeye başladı. Şahsın görüntüleri çektiği sırada iyice sinirlenen magandanın küfürler ederek tehditler savurduğu görüldü. Bir süre sonra telefon kaydı son bulurken saldırgan şahıs Dadaş Aras'ı 5 yerinden bıçakladı. Çevrede bulunan vatandaşlar hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Aras'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri de araç üzerinde parmak izi çalışması yaparak kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

“Neden yol vermiyorsun diye küfür etti”

Yaşadığı dehşeti hastane odasında anlatan Dadaş Aras “Araç arkamdan siren çalarak geliyordu. Yol ver diye bağırıyordu. Bende yol verdim sağa kaydım soluma gelerek bana neden yol vermiyorsun diye küfür etti. Bende ne küfür ediyorsun polis küfür eder mi dedim. O da bana ben senden yol istiyorum vermiyorsun dedi. Birden hızlandı aracıyla önümü kesti. Arabadan indi yanıma geldi. Ben polisim dur deyince neden durmuyorsun diyerek ehliyetimi istedi. Elini beline koyduğunda silahını gördüm. Bende bunun üzerine polis mi diye düşündüm.

Çünkü İstanbul'un ortasında üç şeritli yolda önünüzü bir araç kesiyor bende tekrardan kimliğini sordum. Sen kimsin dedi bende videoya almaya başladım. Ben videoya almaya başlayınca bana küfür etmeye ve tehdit etmeye başladı. Bende arabadan indim ve çakarın yandığını göstermek için videoya aldım. Ama bu sırada hala polis mi diye düşünmeye devam ettim. Bu sırada ben video kaydını durdurdum ve araca doğru yönelmeye başladığım da ensemden bir ses duydum. Ben yere uzandım düştüm. Bir baktım beni bıçaklıyor. Allah'ım kimsenin başına vermesin.

Ben arabanın altına girdim sürünerek. Arkada bir gri aracın olduğunu gördüm. Sürünerek aracın içine attım kendimi. Allah razı olsun beni o yetiştirdi hastaneye. Kan kaybından ölebilirdim. İstanbul'un göbeğinde polisim diye magandalık yaptılar. Adam kapıyı kapatarak beni hastaneye götürdü. Ben malzemeyi yeni indirdim torpidoda malzemelerim paralarım var dedim. Aracında olduğum kişi de boş ver parayı seni hastaneye yetiştirelim dedi. Kardeşim araca geldiğinde araçta hiçbir şey kalmamış” diye konuştu.

Yaralan Dadaş Aras'ın babası İmdat Aras, "Benim oğlum başka fabrikaya mal götürüyor. Dönerken önünü kesiyorlar çocuğun arabasında 30 bin TL para vardı. O da araçtan kaybolmuş çocuğumu çeviren şahıslar polis olduklarını söylemiş. Şu an ameliyatta sırtından ve bacaklarından bıçaklanmış” dedi.

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