Çakar ve siren sistemi kullanan sürücülere 14 bin 493 lira ceza

Konya’da polis ekiplerin durdurduğu 2 araçta çakar lamba ve siren sistemi bulunması üzerine, sürücülere toplamda 14 bin 493 lira cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri usulsüz teknik değişikler yaparak çevreyi rahatsız eden trafik magandalarına göz açtırmıyor. Polis ekipleri, Nalçacı Caddesi üzerinde yapılan şok uygulamada şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede; çakar tertibatı, standart dışı teknik değişikliklerin ve şartlara uygun bulunmayan ışık donanımı olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü M.T.’ye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak, teknik değişiklik ve aykırı ışık donanımı maddelerinden işlem yapıldığı öğrenildi.

Toplamda 14 bin 493 lira cezai işlem uygulandı

Merkez Meram ilçesinde polis ekipleri, Sahibiata Mahallesi üzerinde rutin devriye görevini yürüttükleri esnada durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemelerde aracın ön camında takılı çakar olduğu tespit edildi. Olay yerine çağırılan trafik polisleri H.A. isimli sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini mevzuatta izin verilmeyen araçlara takmak ve kullanmak maddesinden işlem yapıldı. 2 araç sürücüsünde toplamda 14 bin 493 lira cezai işlem uygulandı.