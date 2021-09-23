banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
Çağatay Ulusoy ekranlara dönüyor
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
DÖVİZ KURUNDA SON DURUM!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Fenerin suskun forvetleri Belçika’da şov yapıyor!
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı
Dolar/TL tüm zamanların rekorunu kırdı

"Çakal Carlos" 3. kez müebbet hapse çarptırıldı

Dünya genelinde 1970’li ve 1980’li yıllarda birçok terör saldırısının sorumlusu olarak yargılanan “Çakal Carlos” olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetmesi ile 3’üncü kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Asayiş 23.09.2021, 23:03 23.09.2021, 23:32
"Çakal Carlos" 3. kez müebbet hapse çarptırıldı

Dünya genelinde 1970’li ve 1980’li yıllarda birçok terör saldırısının sorumlusu olarak yargılanan “Çakal Carlos” olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetmesi ile 3’üncü kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Dünya genelinde 1970’li ve 1980’li yıllarda birçok terör saldırısı sorumlusu olarak yargılanan “Çakal Carlos” olarak bilinen Illich Ramirez Sanchez, çarptırıldığı müebbet hapis cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti. Paris Savcılığı, 71 yaşındaki Sanchez’i 1974’te 2 kişinin ölümüne ve 34 kişinin yaralanmasına neden olan Drugstore Publicis terör saldırısı nedeniyle müebbet hapis cezasını onadı. Sanchez, 1974’teki bombalı saldırı nedeniyle 2017’de müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sanchez ayrıca, 1975’te ise 2’si polis memuru olmak üzere 3 kişiyi öldürmekten, 1982 ve 1983’te Fransa’da 11 kişinin hayatını kaybettiği, 150 kişinin yaralandığı 4 bombalı saldırı düzenlemiş, bu saldırılar nedeniyle 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Venezuela uyruklu Sanchez, 1994’te Sudan’da yakalanana kadar güvenlik güçlerinden kaçmayı başarmış ve "Çakal" lakabını almıştı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 6 14
2. Hatayspor 6 13
3. Trabzonspor 5 13
4. Altay 6 12
5. Karagümrük 6 11
6. Konyaspor 5 11
7. Fenerbahçe 5 10
8. Kayserispor 6 10
9. Alanyaspor 5 9
10. Gaziantep FK 6 8
11. Galatasaray 6 8
12. Sivasspor 6 6
13. Adana Demirspor 6 6
14. Malatyaspor 6 6
15. Kasımpaşa 5 5
16. Göztepe 6 5
17. Antalyaspor 6 5
18. Başakşehir 6 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 6 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 16
2. Atletico Madrid 6 14
3. Sevilla 5 11
4. Valencia 6 10
5. Rayo Vallecano 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Athletic Bilbao 6 9
8. Barcelona 4 8
9. Osasuna 5 8
10. Mallorca 6 8
11. Villarreal 5 7
12. Real Betis 5 6
13. Espanyol 6 6
14. Elche 6 6
15. Cádiz 5 5
16. Levante 6 4
17. Celta de Vigo 6 4
18. Granada 5 3
19. Getafe 6 0
20. Deportivo Alaves 5 0