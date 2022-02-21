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İstanbul Adliyesi önünde intihar girişimi... Eşiyle görüştürülen adam uzun uğraşlar sonucu ikna edildi
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi
Asayiş 21.02.2022, 16:50
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde intihar girişimi
(İSTANBUL) -Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde bir kişi elindeki bıçakla etrafa bağırarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çağırılan müzakereci polis, bıçaklı şahsı ikna etmeye çalışıyor.