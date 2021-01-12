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Çağlayan’da bir otelde çıkan yangını film izler gibi izlediler
Çağlayan’da 6 katlı bir otelin en üst katında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde üzerindeki vatandaşlar yangını izlemek için sosyal mesafe ve maske kurallarını unuttu.
Asayiş 12.01.2021, 15:11
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Çağlayan’da 6 katlı bir otelin en üst katında yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Cadde üzerindeki vatandaşlar yangını izlemek için sosyal mesafe ve maske kurallarını unuttu.Olay saat 14.00 sıralarında Çağlayan Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 katlı bir apart otelin en üst katıda elektrik sebebi ile yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar itfaiyeyi aradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına hemen müdahale etti. İtfaiyenin cadde üzerine gelmesi ile caddeden geçen vatandaşlar ve esnaf yangını izlemek için kaldırımda sosyal mesafe kuralını hiçe saydı. Vatandaşlar yangına müdahaleyi hem film izler gibi seyretti hem de telefonlarına kaydetti. Cadde kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. İtfaiyenin müdahalesiyele söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
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