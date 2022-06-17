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Çağlayan Adliyesi’nde hareketli anlar: Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, bir grup şüphelinin içinde bulunan şahıs, sevk edildikleri sırada kaçmaya çalıştı. Ters yöne doğru kaçan şüpheli, erkekler tuvaletinin önünde kıskıvrak yakalandı.

Asayiş 17.06.2022, 10:44
Çağlayan Adliyesi’nde hareketli anlar: Kaçmaya çalışan şüpheli yakalandı

Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda, bir grup şüphelinin içinde bulunan şahıs, sevk edildikleri sırada kaçmaya çalıştı. Ters yöne doğru kaçan şüpheli, erkekler tuvaletinin önünde kıskıvrak yakalandı.

Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na getirilen bir grup şüpheli, C bloğundan polis eşliğinde soruşturma savcılığına sevk edildiği sırada içlerinden biri kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri, adliye içinde ters yöne koşan şüpheliyi yakalamaya çalıştı. Polis ve güvenlik görevlilerinin kovalaması sonucu şüpheli, erkekler tuvaletinin önünde kıskıvrak yakalandı. Firar edemeyen şüpheli, diğer şüphelilerin yanına götürüldü.

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