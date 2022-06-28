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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kılıçdaroğlu, dil sürçmesinden midir, bildiği ya da haber aldığı karanlık bir malumattan mıdır bilinmez ’orman yangını olacağını herkes biliyordu’ diyerek itirafta bulunmuş. Kılıçdaroğlu, orman yangının çıkacağını n
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Marmaris’te çıkan orman yangınları süresince ‘zillet ittifakı’nın nerede durduğu, körkütük bir şekilde istismar çukuruna nasıl gömüldüğü bir kez daha teyit edilmiştir. Devlet tüm imkanlarını seferber etmişken Kılıçd
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Orman yakanlarla mücadele etmek amacıyla idam cezasını tartışmalarını çok yararlı gördüğümü şayet bu cezanın tekraren hukuk mevzuatımıza girmesiyle ilgili bir kanun teklifi gelirse de seve seve destek olacağımızı aç
Çağlayan Adliyesi’nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu
Çağlayan Adliyesi’nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, korkuluğun diğer tarafına geçen şahsı, çıktığı yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, şahsı atlama ihtimaline karşılık adliye içinde önlem alındı.
Asayiş 28.06.2022, 11:01
Çağlayan Adliyesi’nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, korkuluğun diğer tarafına geçen şahsı, çıktığı yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, şahsı atlama ihtimaline karşılık adliye içinde önlem alındı.