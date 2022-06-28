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Çağlayan Adliyesi’nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu

Çağlayan Adliyesi’nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, korkuluğun diğer tarafına geçen şahsı, çıktığı yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, şahsı atlama ihtimaline karşılık adliye içinde önlem alındı.

Asayiş 28.06.2022, 11:01
Çağlayan Adliyesi’nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu

Çağlayan Adliyesi’nde 5. kattaki korkuluklara çıkan bir kişi intihar girişiminde bulundu. Polis ekipleri, korkuluğun diğer tarafına geçen şahsı, çıktığı yerden inmesi konusunda ikna etmeye çalışırken, şahsı atlama ihtimaline karşılık adliye içinde önlem alındı.

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