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Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma: 5 gözaltı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 2 grup arasındaki silahlı çatışmanın detayları ortaya çıkarken, gözaltı sayısı 5’e yükseldi. Adliye önündeki olayda silah seslerinin duyulduğu ve vatandaşların kaçıştığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Asayiş 09.09.2020, 17:27 09.09.2020, 20:53
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Çağlayan Adliyesi önünde silahlı çatışma: 5 gözaltı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen bir duruşmanın ardından 2 grup arasında yaşanan çatışmanın detayları ortaya çıktı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen bir cinayet davası sonrası meydana gelen silahlı çatışmaya polis ekipleri anında müdahale etmişti. Şans eseri yaralanan olmadığı olayda Ufuk K., Yüksel K., Cebrail K. ve Yahya G. isimli şüpheli şahıslar polis ekiplerince hemen gözaltına alındı.

Gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde yaşanan olayın ardından 4 kişi ekipler tarafından gözaltına alınmıştı. Olayın ardından çalışmalarını sürdüren ekipler, bir şüpheli şahsı daha gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Çatışmaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

Adliye önünde yaşanan çatışmadaki silah seslerinin duyulduğu ve vatandaşların kaçıştığı anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, silah seslerinin duyulmasıyla birlikte vatandaşların kaçıştığı ve adliye önünde bekleyen ekiplerin olaya anında müdahale ettiği görülüyor.

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