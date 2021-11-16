Çadırda özel düzenekle uyuşturucu yetiştiren şahıs suçüstü yakalandı

Düzce(İHA) – Düzce’de çadır içinde özel düzenek ile uyuşturucu madde yetiştiren bir kişi gözaltına alındı.

Çilimli ilçesine bağlı Yenivakıf köyünde B.B.K. isimli şahsın esrar maddesi elde etmek için evinde kenevir bitkisi diktiği istihbaratını alan Düzce İl Jandarma Komutanlığı ile KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ortak operasyon düzenledi. Şahsın, kenevir bitkisi yetiştirmek için çadır içinde gizli bölmede düzenek kurduğunu tespit etti. Yapılan aramada 239 gram kubar esrar maddesi, 1 adet tabanca, hassas terazi ile bitki yetiştirme çadırına el konularak şahsı gözaltına aldı. Şahıs işlemleri tamamlanmak ve adli işlem yapılmak üzere Düzce İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.