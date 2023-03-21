Çad’ın eski Devlet Başkanı Itno’nun ölümüyle ilgili 441 kişiye ömür boyu hapis

Çad’ın eski Devlet Başkanı Idriss Deby Itno’nun 2021 yılında cephe hattında öldürülmesinin ardından 441 isyancı ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Çad’ın eski Devlet Başkanı Idriss Deby Itno’nun 2021 yılı Nisan ayında cephe hattında isyancılar tarafından öldürülmesinin ardından yargılanan 465 Çad Değişim ve Uyum Cephesi (FACT) üyesi isyancı hakkında karar verildi. Başkent Encemine’de 13 Şubat’ta başlayan mahkeme, aralarında FACT lideri Mahamat Mahadi’nin de bulunduğu 441 FACT üyesi isyancıyı, terör, ulusal güvenliği tehdit etmek ve devlet başkanının hayatını tehlikeye atmaktan suçlu bularak, ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

FACT üyelerinin avukatı Francis Djokoulde, 24 FACT üyesinin ise delil yetersizliğinden beraat ettiğini aktararak, ömür boyu hapis cezasına çarptırılan isyancılar için temyize gideceklerini açıkladı. FACT Sözcüsü Adoum Chouwimi, yargılamanın kusurlu olduğunu belirterek, kararı "maskaralık" olarak nitelendirdi. Chouwimi, "Silahlara başvurmak zorunda kaldığımız mücadele devam edecek" dedi.

Çad ordusu, 19 Nisan 2021’de eski Devlet Başkanı Idriss Deby Itno’nun cephedeki çatışmalar sırasında yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıklamış, Itno’nun hayatını kaybetmesinin ardından 37 yaşındaki oğlu General Mahamat Idriss Deby Itno liderliğindeki bir askeri geçiş konseyi geçici olarak yönetime el koymuştu. Askeri geçiş konseyi tarafından Devlet Başkanı seçilen Mahamat Idriss Deby Itno, Ekim 2024’de yapılması planlanan seçimlere kadar iktidarda kalmaya planlıyor.