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Cadebostan’da ağaç, elektrik direğinin üzerine devrildi

Kadıköy Caddebostan’da gövdesinden kırılan ağaç yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi. Ağaç, itfaiyenin çalışması ile devrildiği yerden kaldırıldı.

Asayiş 07.09.2021, 14:04
Cadebostan’da ağaç, elektrik direğinin üzerine devrildi

Kadıköy Caddebostan’da gövdesinden kırılan ağaç yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi. Ağaç, itfaiyenin çalışması ile devrildiği yerden kaldırıldı.


Kadıköy Caddebostan Cemiz Topuzlu Caddesi üzerinde öğle saatlerinde yaşanan olayda gövdesinden kırılan bir ağaç yol kenarındaki elektrik direğinin üzerine devrildi. Olayı görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı elektrikli testere ile keserek devrildiği yerden aldı. Olay yerine gelen polisler de bir süreliğine yoldaki araç trafiğini durdurarak yolda güvenlik önlemi aldı.


İdris Konukçu, “Bugün fırtına vardı, ondan dolayı kırılmış. Bir zarar yok Allah’a şükür. Demir korkuluğa devrildi” dedi.

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