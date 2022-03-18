Caddenin savaş alanına döndüğü kavgayla ilgili 12 gözaltı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde akraba 2 grup arasında çıkan ve 1’i ağır 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Gümbet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir süre önce Kars’tan Bodrum’a çalışmak için gelen ve aralarında bir süredir husumet bulunan 16 yaşındaki M.K. ile 17 yaşındaki F.K. isimli iki amca çocuğu genç, kahvede karşılaşıp tartıştı.

Akrabalarının yaşadığı koğuşu bastılar

Tartışma sonrası F.K. (17) ile ağabeyi Fesih K. (27), Ayaz Caddesi üzerinde yakın akrabalarının kaldığı işçi koğuşuna sığındı. Sosyal medyadan da devam ettiği öğrenilen tartışma sonrası, karşı grup toplanıp Ayaz Caddesi’ndeki akrabalarının koğuşu bastı.

4 kişi yaralandı

Kalabalık grubun birbirine girdiği kavgada, bıçak, taş, sopa ve sandalyeler kullanıldı, ortalık adeta savaş alanına döndü. Olayda Erhan K. ve Nejmettin K. bıçakla, Fesih K. ve Erkan K. darp edilerek yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ağır şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden Erhan K. ile Nejmettin K.’nın hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tedavileri tamamlanan Fesih K. ve Erkan K. ile 17 yaşındaki F.K.,M.K., C.K., B.K., E.K. M.K. ile akrabaları T.K, M.Z.K., 16 yaşındaki M.K. ve A.K. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 bıçak da ele geçirildi.

Bıçakladığını itiraf etti

Şahıslardan 17 yaşındaki F.K., ağır yaralı Erhan K.’yı kendisinin bıçakladığını itiraf ettiği, bıçakla yaralanan Nejmettin K.’nın ise kendisini 16 yaşındaki M.K.’nın bıçakladığını ifade ettiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, farklı zamanlarda adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adliyedeki işlemleri devam ediyor.