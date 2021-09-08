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Caddeden karşıya geçmek isteyen gence tır çarptı

Mardin’de caddeden karşıya geçmek isterken tırın çarptığı genç yaralandı.

Asayiş 08.09.2021, 14:51
Caddeden karşıya geçmek isteyen gence tır çarptı

Mardin’de caddeden karşıya geçmek isterken tırın çarptığı genç yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza, Kızıltepe ilçesinde kaymakamlık karşısı tarihi İpekyolu’nda meydana geldi. İpekyolu’nda caddeden karşıya geçmek isteyen gence hızla gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan genç adamı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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