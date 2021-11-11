Caddede başıboş dolaşan at, trafiği tehlikeye düşürdü

Isparta’da akşam saatlerinde Gölcük Caddesi’ne inen başıboş at, trafiği tehlikeye düşürdü.

Olay, dün akşam saatlerinde Isparta Gölcük Caddesi’nde medyana geldi. Gölcük Caddesi’ne inen başıboş at, araçların arasından geçerek trafiği tehlikeye düşürdü. Caddedeki başıboş atı gören bir vatandaş ise atı yol kenarına çekmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bir süre caddede arabaların yanından yürüyen at daha sonra gözden kayboldu.