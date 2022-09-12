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Caddebostan Sahili’nde yere yatırdıkları genci tekme ve yumruklarla darp ettiler
Kadıköy Caddebostan Sahili’nde karşılaşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir genç, yere yatırılarak tekme ve yumruklarla darp edildi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Asayiş 12.09.2022, 13:24
Kadıköy Caddebostan Sahili’nde karşılaşan iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bir genç, yere yatırılarak tekme ve yumruklarla darp edildi. Yaşananlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kadıköy Caddebostan Sahili’nde meydana geldi. İddiaya göre, sahilde karşılaşan iki genç grubu arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle gençler tekmeli yumruklu kavgaya tutuştu. Kavga esnasında tek kalan genci yere yatıran grup tekme ve yumruklarla saldırdı. Yaşanan kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde birbirine tekme ve yumruklarla saldıran gençlerin hakaretler savurduğu görülüyor.
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