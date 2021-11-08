Cadde savaş alanına döndü... Freni tutmayan halk otobüsünün durağa dalıp, ardından araçları biçtiği kaza kamerada

Antalya’da freni boşaldığı ileri sürülen halk otobüsü durağa daldı. Otobüsü park etmek isterken bu kez de şehir güvenlik kamerası direğini deviren sürücü, iki araç ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kaza anı otobüsün güvenlik kameraya yansıdı.

Kaza, Muratpaşa ilçesi Güllük Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şükrü B. (68) yönetimindeki 07 AU 0232 plakalı halk otobüsü durağa yanaşacağı sırada iddiaya göre freni tutmadı. Bu sırada durakta bekleyen bazı yolcular otobüsün çarpacağını anlayıp duraktan dışarı çıktı. Süratli olmayan otobüs, durağa çarptıktan sonra durdu. Kaza sonrası aracın trafiğe engel teşkil etmesi üzerine sürücü otobüsü yol kenarına almak istedi. Bu sefer de ilk olarak şehir güvenlik kamerası direğine çarpıp deviren otobüs, ardından kırmızı ışıkta bekleyen Bülent Durmaz yönetimindeki O7 EZL 53 plakalı otomobil ile Hasan Sakarkaya yönetimindeki 07 GN 339 plakalı araca ve elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, otobüs sürücüsü ifade için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otobüs şoförünün müdahale etmeye çalışmasına rağmen durmayan otobüsün en son direğe çırpıp durması ve çarpa anlarında sağ ön kapının camlarının patlaması kayıtlara girdi. Otobüsün içindeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde önce durağa çarpan araçtaki yolcular sürücü tarafından aracın vitese girmediğini söylenip indirilirken ihbar üzerine gelen trafik polislerine sürücü belgesi ve evraklarını veren sürücü, polisin talimatıyla aracı sağa çekmek için yeniden aracı hareket ettirdiğinnde ikinci kaza yaşanıyor.

Otobüs önce direğe, sonra önündeki otomobile ve son olarak güvenlik kamera sistemi direğine çarparak durabiliyor.