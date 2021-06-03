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Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler

Niğde’de otomobil içerisinden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Vatandaşlar panik yaşarken, polis kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Asayiş 03.06.2021, 20:48
Cadde ortasında tüfekle ateş ettiler

Niğde’de otomobil içerisinden pompalı tüfekle rastgele ateş açıldı. Vatandaşlar panik yaşarken, polis kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.

Dr. Sami Yağız Caddesi Öğretmenler Parkı karşısında otomobil içerisinden rastgele ateş açıldı. Silah sesi üzerine vatandaşlar panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Olayda yaralanan ve ölen olmazken, tüfekten çıkan saçmalar bir çerezciye ait leblebi kavurma makinesine isabet etti. Polis, otomobil ile kaçan şüphelileri yakalamak çalışma başlattı.
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