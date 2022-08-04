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Cadde ortasında kadının boğazını sıkıp saçını çekti, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Erzurum’da sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kadını darp eden şahsın görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Asayiş 04.08.2022, 13:50
Cadde ortasında kadının boğazını sıkıp saçını çekti, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Erzurum’da sokak ortasında bilinmeyen bir nedenle kadını darp eden şahsın görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

Erzurum’un Palandöken ilçesine bağlı olan Abdurrahman Gazi Mahallesi’nde ismi bilinmeyen bir şahıs, sokak ortasında bir kadını darp etti. Darp ettiği kadının boğazını sıkıp saçını çeken şahsın görüntüleri vatandaşların cep telefonu kameralarına yansırken, kadın ise yerden aldığı taşla kendini savunmaya çalıştı. Henüz kadını neden darp ettiği bilinmeyen şahıs, daha sonra bölgeden uzaklaştı.

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